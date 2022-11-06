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НовостиОбщество6 ноября 2022 6:01

Соревнования среди казачьей молодежи прошли на Кубани

В соревнованиях участвовали 13 команд в двух возрастных категориях
Ангелина НАЗАРЧУК
Мероприятие приурочили ко Дню разведчика. Фото: администрация региона

Мероприятие приурочили ко Дню разведчика. Фото: администрация региона

На Кубани прошли соревнования среди казачьей молодежи. Турнир состоялся в Староминском районе. Мероприятие приурочили ко Дню разведчика.

- В Кубанском казачьем войске проводим большую работу по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, популяризации здорового образа жизни, - отметил вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов.

К слову, в турнире участвовали 13 команд в двух возрастных категориях. Ребята соревновались в метании спортивного ножа и саперной лопатки. Также более 90 казачат разбирали и собирали автомат Калашникова. Молодежь стреляла из винтовки лежа.

По итогам турнира, первое место заняла команда Староминского районного казачьего общества, второе – Ейского, третье – Щербиновского. Победители получили медали, кубки и почетные грамоты.