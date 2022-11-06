Промышленный парк «Кубань» включили в реестр Минпромторга России

Индустриальные парки могут получать федеральные и краевые меры поддержки. Фото: администрация региона

Промышленный парк «Кубань» в Усть-Лабниске включен в реестр Минпромторга России с 1 ноября. Благодаря этому индустриальные парки могут получать федеральные и краевые меры поддержки.

- Внесение в федеральный реестр позволит управляющей компании привлечь меры господдержки и воспользоваться налоговыми льготами, – уточнил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики Владимир Мостовой.

Управляющие компании индустриальных парков могут пользоваться льготой по налогу на имущество и прибыль, а также инвестиционным вычетом. К тому же, если резидент строит новые производства, расширяет предприятие, создает новые рабочие места, то край компенсирует 50% затрат на аренду земель и производственных помещений.