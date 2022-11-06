В школах Сочи урок «Разговор о важном» посвятили Дню народного единства

Ребята узнали о мужестве и героизме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школах Сочи учителя провели «Разговор о важном». Урок посвятили Дню народного единства. Учителя рассказали школьникам об истории праздника, о том, какие подвиги совершали жители страны в разные исторические эпохи. Также ребята узнали о мужестве и героизме.

- Важно, чтобы дети понимали, что патриотизм – это не просто слова, а в первую очередь сохранение национальных ценностей России, – отметила начальник управления по образованию и науке Ольга Медведева.

К слову, уроки «Разговор о важном» проходят в общеобразовательных организациях Сочи раз в неделю.