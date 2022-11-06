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НовостиОбщество6 ноября 2022 6:37

Памятная акция состоялась в Сочи в День военного разведчика

Собравшиеся почтили память погибших военных минутой молчания
Ангелина НАЗАРЧУК
К мемориалу памяти погибшим воинам в локальных конфликтах на Цветном бульваре возложили цветы. Фото: администрация Сочи

К мемориалу памяти погибшим воинам в локальных конфликтах на Цветном бульваре возложили цветы. Фото: администрация Сочи

В Сочи в День военного разведчика прошла памятная акция. К мемориалу памяти погибшим воинам в локальных конфликтах на Цветном бульваре возложили цветы.

- Во все времена военные разведчики решали самые трудные и ответственные задачи. Рискуя жизнью, добывали ценную информацию, необходимую для выработки важнейших государственных решений, - отметил начальник управления по делам казачества и военным вопросам Сергей Кармазиненко.

Все собравшиеся почтили память погибших военных минутой молчания. После чего участники военно-патриотического клуба провели показательные выступления по рукопашному бою.