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НовостиОбщество6 ноября 2022 6:52

Более 28 тысяч раз жители Адыгеи купили билеты по «Пушкинской карте»

Всего было оформлено 18 тысяч по государственной программе
Ангелина НАЗАРЧУК
Учреждения культуры региона показали много интересных мероприятий и представлений.

Учреждения культуры региона показали много интересных мероприятий и представлений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Адыгеи активно пользовались «Пушкинской картой» в преддверии Дня народного единства. Учреждения культуры региона показали много интересных мероприятий и представлений.

— Уверен, этой уникальной возможностью, которую предоставляет государство, воспользовались многие молодые жители нашей республики, интересно и с пользой провели праздничные и выходные дни, – заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

К слову, с начала года в Адыгее молодежь оформила более 18 тысяч карт по государственной программе. По «Пушкинской карте» жители приобрели не менее 28 тысяч билетов на различные мероприятия.