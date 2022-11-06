Более 28 тысяч раз жители Адыгеи купили билеты по «Пушкинской карте»

Учреждения культуры региона показали много интересных мероприятий и представлений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Адыгеи активно пользовались «Пушкинской картой» в преддверии Дня народного единства. Учреждения культуры региона показали много интересных мероприятий и представлений.

— Уверен, этой уникальной возможностью, которую предоставляет государство, воспользовались многие молодые жители нашей республики, интересно и с пользой провели праздничные и выходные дни, – заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

К слову, с начала года в Адыгее молодежь оформила более 18 тысяч карт по государственной программе. По «Пушкинской карте» жители приобрели не менее 28 тысяч билетов на различные мероприятия.