Новую школу в Хостинском районе Сочи построят в 2025 году

Территория учебного заведения будет составлять 2,5 гектаров. Фото: администрация Сочи

В Хостинском районе Сочи в районе туристической базы «Южная» построят новую школу. Территория учебного заведения будет составлять 2,5 гектара.

Школу планируется построить 4-этажную со всей необходимой инфраструктурой. Это больше 30 учебных классов, спортивные и игровые площадки, зеленые уголки. А рядом большой экопарк для всех жителей. Здесь смогут учиться 800 ребят.

- Строительство ведет инвестор. Уже готовый объект будет безвозмездно передан муниципалитету, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Школу будут строить в сложном рельефе. На данный момент рабочие расширяют подъездные пути и укрепляют склоны. Это защитит от оползней в том числе и дома жителей микрорайона. Завершить строительство школы для юных хостинцев планируется в 2025 году.