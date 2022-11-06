Промышленники Кубани на отраслевых выставках заключили контракты на 4,4 млрд рублей

Сделки состоялись и на краевых выставках, и за рубежом. Фото: администрация региона

Промышленники Кубани с начала 2022 года смогли заключить 1081 контракт на отраслевых выставках. Сумма договоров составила более 4,4 миллиарда рублей. Сделки состоялись и на краевых выставках, и за рубежом.

- Свыше 240 промпредприятий приняли участие в 25 конгрессно-выставочных мероприятиях. Достигнуты предварительные договоренности о поставке продукции собственного производства в регионы России, а также в Узбекистан и Казахстан, – рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.

В выставках участвуют все предприятия края. На коллективных экспозициях можно увидеть компании машиностроителей, деревообрабатывающего производства, предприятий легкой и химической промышленности и так далее.