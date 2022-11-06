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Смертельная авария унесла жизни двух человек на Кубани. Она случилась на трассе Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отметим, что ДТП произошло в субботу, 5 ноября, в Славянском районе. По предварительной информации, водитель «Ниссана» не выдержал дистанцию и врезался в «Дайхатсу», который ехал впереди. От удара вторая иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Сканией». От удара грузовик изменил направление движения и протаранил «Тойоту». Водитель японской иномарки, 50-летний мужчина, и его пассажирка погибли на месте.

Также травмы получили водители «Дайхатсу» и «Скании». Они были доставлены в больницу Славянска-на-Кубани.