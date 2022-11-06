Очередь на Керченскую переправу уменьшилась до 88 грузовиков

В регионе действует ограничение проезда к Керченской паромной переправе. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае очередь на Керченскую переправу сократилась до 88 грузовиков. На сегодняшний день загрузки на паром ожидают фуры с продуктами и товарами первой необходимости.

- В регионе действует ограничение проезда к Керченской паромной переправе. С 27 октября машины с неприоритетными грузами едут в Крым по альтернативному маршруту, - напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К слову, отправить груз в Крым стало возможно и по железной дороге. Поддержку грузоотправителей круглосуточно ведут по горячей линии РЖД 8-800-775-40-12.