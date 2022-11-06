В горах Сочи на высоте 2200 метров образовались 40-сантиметровые сугробы

Канатная дорога и тропа Каменный столб сегодня будут закрыты по погодным условиям Фото: Андрей АБРАМОВ

В горах Сочи на высоте более 2200 метров образовались 40-сантиметровые сугробы. Хотя ровно неделю назад снежный покров не превышал четырех сантиметров.

В ночь на 6 ноября в горах начался настоящий снегопад с метелью. На данный момент осадки прекратились, ветра нет. Температура воздуха на Розе Пик составляет -2 градуса. А видимость - более 20 километров.

- Канатная дорога и тропа Каменный столб сегодня будут закрыты по погодным условиям, - сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор». - Тропа Путь к водопадам и тропа Чемпионов закрыты.

К слову, на высоте 1600 метров над уровнем моря температура воздуха составляет +4 градуса. На побережье Сочи безветренная и ясная погода. В городе температура воздуха +17 градусов.