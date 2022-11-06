Крымский мост временно закроют для автомобилей 8 ноября
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Крымский мост временно закроют для автомобилей 8 ноября. Ограничения будут действовать 12 часов. Об этом сообщает Минтранс России.
- С 04:00 до 16:00 будет приостановлено движение в связи с ремонтно-восстановительными работами, – добавили в ведомстве.
Водителей, которые планировали поездки во вторник, 8 ноября, просят следить за информацией. Она оперативно появляется в телеграм-канале Минтранса.
Напомним, что ранее стало известно, что на Керченской переправе сократилась очередь грузовиков. В ближайшее время отправления ожидают 88 фур.