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НовостиОбщество6 ноября 2022 10:34

Главы Армении и Грузии обсудили итоги переговоров по Закавказью в Сочи

Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили обменялись мнениями о региональном сотрудничестве
Ангелина НАЗАРЧУК
Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили обсудили различные вопросы, касающиеся армяно-грузинского сотрудничества.

Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили обсудили различные вопросы, касающиеся армяно-грузинского сотрудничества.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи прошли переговоры между главами России, Армении и Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. Чиновники обсудили результаты встречи.

- Премьер проинформировал своего грузинского коллегу об итогах трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, состоявшейся 31 октября в Сочи, – сообщили в пресс-службе армянского правительства.

К слову, Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили обсудили различные вопросы, касающиеся армяно-грузинского сотрудничества. Премьер-министры обменялись мнениями о дальнейшей региональной совместной деятельности.