Главы Армении и Грузии обсудили итоги переговоров по Закавказью в Сочи

Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили обсудили различные вопросы, касающиеся армяно-грузинского сотрудничества. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи прошли переговоры между главами России, Армении и Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. Чиновники обсудили результаты встречи.

- Премьер проинформировал своего грузинского коллегу об итогах трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, состоявшейся 31 октября в Сочи, – сообщили в пресс-службе армянского правительства.

К слову, Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили обсудили различные вопросы, касающиеся армяно-грузинского сотрудничества. Премьер-министры обменялись мнениями о дальнейшей региональной совместной деятельности.