В домах Апшеронского района Кубани повысят надежность энергоснабжения

Энергетики уже приступили к капремонту 15-ти тросостоек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани в Апшеронском районе повысят надежность энергоснабжения домов 100 тысяч жителей. Энергетики уже приступили к капремонту 15 тросостоек в Белореченском районе.

- От надежной работы ЛЭП зависит энергоснабжение тяговых подстанций Туапсинского участка РЖД и потребителей Апшеронского района, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, все работы планируют завершить до конца 2022 года.