В домах Апшеронского района Кубани повысят надежность энергоснабжения

Энергетики уже приступили к капремонту 15-ти тросостоек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На Кубани в Апшеронском районе повысят надежность энергоснабжения домов 100 тысяч жителей. Энергетики уже приступили к капремонту 15 тросостоек в Белореченском районе.
- От надежной работы ЛЭП зависит энергоснабжение тяговых подстанций Туапсинского участка РЖД и потребителей Апшеронского района, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как удалось узнать “КП” - Кубань”, все работы планируют завершить до конца 2022 года.