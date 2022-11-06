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НовостиОбщество6 ноября 2022 10:42

В домах Апшеронского района Кубани повысят надежность энергоснабжения

Работы завершат до конца года
Ангелина НАЗАРЧУК
Энергетики уже приступили к капремонту 15-ти тросостоек.

Энергетики уже приступили к капремонту 15-ти тросостоек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани в Апшеронском районе повысят надежность энергоснабжения домов 100 тысяч жителей. Энергетики уже приступили к капремонту 15 тросостоек в Белореченском районе.

- От надежной работы ЛЭП зависит энергоснабжение тяговых подстанций Туапсинского участка РЖД и потребителей Апшеронского района, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, все работы планируют завершить до конца 2022 года.