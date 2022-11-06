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НовостиОбщество6 ноября 2022 10:56

Правительство РФ выделило 257 млн рублей на ликвидацию мусорного полигона под Геленджиком

Об этом сообщили на сайте правительства РФ
Ангелина НАЗАРЧУК
Деньги направили Кубани из резервного фонда.

Деньги направили Кубани из резервного фонда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство РФ выделило 257 миллионов рублей Кубани. Деньги направили Кубани из резервного фонда. Данную сумму потратят на ликвидацию мусорного полигона под Геленджиком.

- Источником средств послужили "окрашенные" экологические платежи, поступившие в 2022 году. Работа будет идти в рамках федерального проекта "Генеральная уборка", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

К слову, на мусорном полигоне в Кабардинке хранятся более 6,5 миллиона кубометров отходов. Ежегодный объем мусора в Краснодарском крае доходит до 2,5 миллиона тонн.