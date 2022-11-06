Правительство РФ выделило 257 млн рублей на ликвидацию мусорного полигона под Геленджиком

Деньги направили Кубани из резервного фонда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство РФ выделило 257 миллионов рублей Кубани. Деньги направили Кубани из резервного фонда. Данную сумму потратят на ликвидацию мусорного полигона под Геленджиком.

- Источником средств послужили "окрашенные" экологические платежи, поступившие в 2022 году. Работа будет идти в рамках федерального проекта "Генеральная уборка", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

К слову, на мусорном полигоне в Кабардинке хранятся более 6,5 миллиона кубометров отходов. Ежегодный объем мусора в Краснодарском крае доходит до 2,5 миллиона тонн.