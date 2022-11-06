Международный фестиваль православных фильмов стартует в Краснодаре 7 ноября

Победителей объявят на церемонии закрытия «Вечевого колокола» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 7 ноября стартует международный фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол». В мероприятии участвуют 179 фильмов из России, Сербии и Беларуси. Однако на фестивале покажут 35 самых лучших картин.

Фестиваль будет идти на протяжении трех дней. Торжественное мероприятие состоится в Центральном концертном зале.

- Победителей объявят на церемонии закрытия «Вечевого колокола» – 11 ноября, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Жители Кубани могут посмотреть лучшие кинофильмы, которые получили признание известных кинофорумов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.