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НовостиОбщество6 ноября 2022 11:03

Международный фестиваль православных фильмов стартует в Краснодаре 7 ноября

Торжественное мероприятие пройдет в Центральном концертном зале
Ангелина НАЗАРЧУК
Победителей объявят на церемонии закрытия «Вечевого колокола»

Победителей объявят на церемонии закрытия «Вечевого колокола»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 7 ноября стартует международный фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол». В мероприятии участвуют 179 фильмов из России, Сербии и Беларуси. Однако на фестивале покажут 35 самых лучших картин.

Фестиваль будет идти на протяжении трех дней. Торжественное мероприятие состоится в Центральном концертном зале.

- Победителей объявят на церемонии закрытия «Вечевого колокола» – 11 ноября, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Жители Кубани могут посмотреть лучшие кинофильмы, которые получили признание известных кинофорумов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.