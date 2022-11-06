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НовостиОбщество6 ноября 2022 11:18

Гала-концерт детских ансамблей пройдет на сцене Зимнего театра Сочи

Мероприятие состоится 10 ноября
Ангелина НАЗАРЧУК
На сцене будут выступать 13 коллективов со всей России. Фото: администрация Сочи

На сцене будут выступать 13 коллективов со всей России. Фото: администрация Сочи

В Сочи на сцене Зимнего театра состоится гала-концерт детских коллективов-спутников государственных ансамблей народного искусства. Мероприятие запланировано на 10 ноября.

На сцене будут выступать 13 коллективов со всей России. Кстати, впервые в гала-концерте участвуют представители ДНР.

- Для Сочи это уникальное культурное событие. На одной сцене соберутся лучшие детские коллективы страны. В своем творчестве они сохраняют колорит и традиции своих регионов, это главный пример преемственности культурного наследия страны подрастающим поколением, - отметила заместитель мэра Сочи Елена Канюк.

К слову, билеты доступны к продаже. Их можно приобрести в кассе Зимнего театра. Количество билетов ограничено.