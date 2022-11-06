В Новороссийске мужчина украл шлифовальную машину и перфоратор из машинного помещения лифта

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новороссийске следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по статье «Кража».

Мужчина был в гостях у своей знакомой, которая жила на последнем этаже дома. Когда обвиняемый собирался уходить, то заметил незапертую дверь в машинное помещение лифта.

- Заглянув в техническую комнату, мужчина обнаружил оставленную работниками коммунальной службы шлифовальную машину и забрал с собой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Однако мужчине этого не хватило. Через несколько минут он снова вернулся, но на этот раз за перфоратором. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. Все инструменты мужчина продал и потратил деньги на себя.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.