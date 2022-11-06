В Щербиновском районе Кубани женщина украла золотые украшения у своей знакомой

Обвиняемой грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела в Щербиновском районе Кубани. 39-летнюю приезжую обвиняют по статье «Кража».

Женщина была в гостях у своей знакомой. Как только хозяйка дома ненадолго отвлеклась, обвиняемая воспользовалась случаем и украла золотые украшения. Женщина забрала кольцо с сапфиром, цепочку, кулон и кольцо общей стоимостью более 36 000 рублей.

- Похищенным имуществом женщина распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарском краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до пяти лет тюрьмы.