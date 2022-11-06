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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 13:22

В Щербиновском районе Кубани женщина украла золотые украшения у своей знакомой

Уголовное дело направлено в суд
Ангелина НАЗАРЧУК
Обвиняемой грозит до пяти лет тюрьмы.

Обвиняемой грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела в Щербиновском районе Кубани. 39-летнюю приезжую обвиняют по статье «Кража».

Женщина была в гостях у своей знакомой. Как только хозяйка дома ненадолго отвлеклась, обвиняемая воспользовалась случаем и украла золотые украшения. Женщина забрала кольцо с сапфиром, цепочку, кулон и кольцо общей стоимостью более 36 000 рублей.

- Похищенным имуществом женщина распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарском краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до пяти лет тюрьмы.