Житель Белореченского района Кубани на чердаке своего дома хранил наркотики

Обвиняемый хранил наркотики для личного употребления.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следователи Белореченского районе Кубани завершили расследование уголовного дела. 43-летнего местного жителя обвиняют по статье “Незаконные приобретение, хранение наркотических средств”.
Мужчина на чердаке своего дома незаконно хранил наркотики. Правоохранители обнаружили у него более 190 граммов конопли и 170 граммов марихуаны. Обвиняемый хранил наркотики для личного употребления.
- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.