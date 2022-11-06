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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 13:28

Житель Белореченского района Кубани на чердаке своего дома хранил наркотики

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Ангелина НАЗАРЧУК
Обвиняемый хранил наркотики для личного употребления.

Обвиняемый хранил наркотики для личного употребления.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Белореченского районе Кубани завершили расследование уголовного дела. 43-летнего местного жителя обвиняют по статье “Незаконные приобретение, хранение наркотических средств”.

Мужчина на чердаке своего дома незаконно хранил наркотики. Правоохранители обнаружили у него более 190 граммов конопли и 170 граммов марихуаны. Обвиняемый хранил наркотики для личного употребления.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.