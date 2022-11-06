Житель Белореченского района Кубани на чердаке своего дома хранил наркотики

Обвиняемый хранил наркотики для личного употребления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Белореченского районе Кубани завершили расследование уголовного дела. 43-летнего местного жителя обвиняют по статье “Незаконные приобретение, хранение наркотических средств”.

Мужчина на чердаке своего дома незаконно хранил наркотики. Правоохранители обнаружили у него более 190 граммов конопли и 170 граммов марихуаны. Обвиняемый хранил наркотики для личного употребления.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.