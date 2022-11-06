На Кубани метеорологи обещают похолодание до -5 градусов и туман с 7 ноября

Метеорологи обещают ощутимое похолодание в ночное время суток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани с понедельника, 7 ноября, ожидается туман и ночные заморозки до -5 градусов. Метеорологи обещают ощутимое похолодание в ночное время суток. А вот днем температура значительно не изменится.

- В ночь на 7 ноября на основной территории Кубани столбики термометров покажут от +3 до -2 градусов, в предгорных районах до -4, в горах до -5 градусов, - сообщили в пресс-службе Гидрометоцентра Краснодарского края.

Днем 7 ноября столбики термометров поднимутся до +13 градусов, а на черноморский курортах - до +16. Утром отдельные районы Краснодарского края может накрыть густой туман. Осадки маловероятны. Скорость ветра северо-восточного направления при порывах составит 15-17 метров в секунду, на побережье - до 20, в Новороссийске - до 24.

Ранее сообщалось, что синоптики огорошили прогнозом погоды на будущую неделю в Краснодарском крае. Первые морозы ударят уже в понедельник.