Дом, в котором обрушился балкон с людьми в Сочи, не был аварийным

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Балкон с людьми рухнул в жилом доме в Сочи. В момент трагедии на нем находились четыре человека: двое погибли моментально. Остальных доставили в больницу. По предварительным данным, у одного из пострадавших диагностировали перелом позвоночника.

Добавим, что трагедия произошла в общежитии на улице Донской. На месте уже работают спасатели. Они разбирают завалы и устанавливают причину обрушения балкона.

- По поручению главы города Алексея Копайгородского на месте работают специалисты администрации, штаб возглавляет заместитель главы города Вадим Снегирев, – рассказали в оперштабе региона.

Отметим, что угроза обрушения дома отсутствует. Об этом уже заявили специалисты, которые работают на месте ЧП.