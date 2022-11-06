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НовостиОбщество6 ноября 2022 19:07

На месте обрушившегося балкона в Сочи развернули оперштаб

Погибли двое человек
Ангелина НАЗАРЧУК
Трагедия произошла в Центральном районе на улице Донская, 13. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Трагедия произошла в Центральном районе на улице Донская, 13. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Сочи на месте обрушившегося балкона на пятом этаже жилого дома развернули оперштаб. Трагедия произошла в Центральном районе на улице Донской, 13.

- На место оперативно прибыли спасатели для оказания помощи жильцам. По поручению главы города Алексея Копайгородского на месте работают специалисты администрации, штаб возглавляет заместитель главы города Вадим Снегирев, - сообщили в пресс-службе оперштабе Краснодарского края.

Напомним, что в результате трагедии погибли двое человек. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.