На месте обрушившегося балкона в Сочи развернули оперштаб

Трагедия произошла в Центральном районе на улице Донская, 13. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Сочи на месте обрушившегося балкона на пятом этаже жилого дома развернули оперштаб. Трагедия произошла в Центральном районе на улице Донской, 13.

- На место оперативно прибыли спасатели для оказания помощи жильцам. По поручению главы города Алексея Копайгородского на месте работают специалисты администрации, штаб возглавляет заместитель главы города Вадим Снегирев, - сообщили в пресс-службе оперштабе Краснодарского края.

Напомним, что в результате трагедии погибли двое человек. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.