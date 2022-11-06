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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 19:32

Квартира вспыхнула в многоэтажке в Краснодаре

Пожар произошел на улице им. Артюшкова В. Д.
Алексей ГУК
Квартира вспыхнула в многоэтажке в Краснодаре

Квартира вспыхнула в многоэтажке в Краснодаре

Фото: Иван МАКЕЕВ

Квартира вспыхнула в многоэтажке в Краснодаре. Пожар произошел на улице им. Артюшкова В. Д. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 21:38 в воскресенье, 6 ноября. Спустя шесть минут на место прибыли первые расчеты.

- Произошло возгорание на 7-м этаже 14-этажного жилого здания, – добавили в ведомстве.

Отмечается, что площадь пожара составила 40 квадратов. Его тушением занимались 23 человека и 7 единиц техники.

Уже в 22:05 спасатели полностью ликвидировали последствия возгорания. Также они эвакуировали 36 человек и спали двух.