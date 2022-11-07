В Сочи демонтировали свисающие части балкона после обрушения

Угрозы разрушения конструкций дома нет

В Сочи спасатели демонтировали свисающие конструкции обрушившегося балкона в жилом доме. Трагедия произошла на улице Донской, 13. На пятом этаже балкон обрушился вместе с людьми. От полученных травм погибли 60-летний мужчина и 37-летняя женщина.

- Угрозы разрушения конструкций дома нет, необходимость в эвакуации жильцов отсутствует, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек после обрушения балкона в Сочи. Ход расследования контролирует руководитель СКР по краю Андрей Маслов.