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НовостиОбщество7 ноября 2022 4:48

Погода в Адыгее 7 ноября 2022: день пройдет без осадков

В Адыгее 7 ноября ожидается солнечный день
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 7 ноября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 7 ноября 2022

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 7 ноября 2022.

В Майкопе 7 ноября синоптики прогнозируют солнечный день. Максимальная температура воздуха +8°C. Ветер восточный, 4 м/с. Дождей в республиканской столице не ожидается. К вечеру температура опустится до 0°C. Ветер восточный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается ясной и без осадков. В светлое время суток температура воздуха повысится до +13°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 0°C. Ветер восточный, 2 м/с.