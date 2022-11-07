Погода в Адыгее 7 ноября 2022: день пройдет без осадков

Узнали, какой будет погода в Адыгее 7 ноября 2022 Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 7 ноября 2022.

В Майкопе 7 ноября синоптики прогнозируют солнечный день. Максимальная температура воздуха +8°C. Ветер восточный, 4 м/с. Дождей в республиканской столице не ожидается. К вечеру температура опустится до 0°C. Ветер восточный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается ясной и без осадков. В светлое время суток температура воздуха повысится до +13°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 0°C. Ветер восточный, 2 м/с.