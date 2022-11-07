В Майкопе мошенники по телефону представляются следователями

Осенью этого года аферисты стали звонить местным жителям и представляться следователями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Майкопе телефонные мошенники используют новые схемы. Осенью этого года аферисты стали звонить местным жителям и представляться следователями.

- СУ СК России по Адыгее официально заявляет, что телефонные звонки от имени должностных лиц следственного управления с подобными просьбами - действия мошенников. Требования о перечислении денежных средств, операций по счетам и предоставлении данных банковских карт или счетов являются незаконными,- сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

В следственном комитете также добавили, что общение с гражданами осуществляется в порядке, установленном законодательством. Чтобы проверить, кто на самом деле вам позвонил, необходимо обратиться в следственное управление по телефону 8 (8772) 56-04-20 или в следственный отдел по Майкопе по номеру 8-8772-52-22-87.