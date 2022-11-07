Кубань заняла 71-е место среди регионов России по доступности аренды жилья

Рейтинг доступности съемного жилья

Эксперты составили рейтинг по доступности съемного жилья в регионах России. Специалисты сравнили данные Росстата по доле семей, которые могут позволить себе арендовать двухкомнатную квартиру для четырех человек — двух взрослых и двух детей.

- Большая часть семей, которая может позволить снять двухкомнатную квартиру, проживают в Ямало-Ненецком, Чукотском, Ханты-Мансийской автономных округах — от 56,7 до 69,6%. В Санкт-Петербурге «двушку» могут позволить себе 55% семей, в Магаданской области — 54,8%, - говорится в исследовании РИА «Новости».

Краснодарский край находится в рейтинге на 71-й строчке. На Кубани только 26,9% семей могут обеспечить себя двухкомнатной квартирой. При этом общий доход должен составлять 85,7 тысячи рублей в месяц.

На последних местах в рейтинге находятся Кабардино-Балкария, Чечня, Севастополь, Ингушетия и Калининградская область. Там «двушка» доступна от 15 до 19% семей.