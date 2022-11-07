Майкопская «Дружба» разгромила «Ессентуки» со счетом 4:0

Республиканская команда во время домашнего матча забила 4 мяча в ворота противника. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

Майкопская «Дружба» разгромила футбольный клуб «Ессентуки». Республиканская команда во время домашнего матча забила четыре мяча в ворота противника.

- «Дружба» одержала крупную и уверенную победу в матче 16-го тура Первенства России по футболу среди команд Второй лиги, - рассказали в пресс-службе клуба.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», первым открыл счет Анзор Ашев. После чего удвоить преимущество в середине первого тайма получилось у Алима Макоева.