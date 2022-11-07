Авиакомпании открыли продажи на билеты в Сочи из Хакасии на 2023 год

Самолеты будут летать по направлению Сочи-Абакан-Сочи. Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов в Сочи из Хакасии на 2023 год. Самолеты будут летать по направлению Сочи-Абакан-Сочи.

В следующем году самолеты продолжат выполнять полетную программу в Краснодарский край. Кстати, расписание не поменяется. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю - по средам и воскресеньям.

- В среду из Абакана он отправляется в 13:15 часов и прилетает в Сочи в 15:25. В воскресенье вылет из столицы Хакасии – в 11:10 часов, - сообщили в пресс-службе аэропорта Хакасии.

Стоимость билета на одного человека в одну сторону начинается от 8000 рублей. Однако на сегодняшний день можно купить билет с багажом за 6000 рублей. Количество билетов по данному тарифу ограничено.