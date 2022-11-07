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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:33

В Майкопе пустили дополнительный автобус по маршруту «6А»

Предыдущий транспорт отправили на техобслуживание
Валерия ГОДОВНИКОВА
Дополнительный транспорт позволит обеспечить регулярное сообщение

Дополнительный транспорт позволит обеспечить регулярное сообщение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Майкопа разъяснили ситуацию с перебоями в движении автобуса по маршруту № 6А. Этот маршрут обеспечивает транспортным сообщением поселок Западный, лицей № 34, и центральную часть города.

- Решение принято в связи с участившимися поломками машины, ранее обслуживающей данный маршрут, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», старый автобус направлен на техобслуживание, после чего также начнет возить жителей по маршруту. Дополнительный транспорт позволит обеспечить регулярное сообщение.