В Майкопе пустили дополнительный автобус по маршруту «6А»

Дополнительный транспорт позволит обеспечить регулярное сообщение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Майкопа разъяснили ситуацию с перебоями в движении автобуса по маршруту № 6А. Этот маршрут обеспечивает транспортным сообщением поселок Западный, лицей № 34, и центральную часть города.

- Решение принято в связи с участившимися поломками машины, ранее обслуживающей данный маршрут, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», старый автобус направлен на техобслуживание, после чего также начнет возить жителей по маршруту. Дополнительный транспорт позволит обеспечить регулярное сообщение.