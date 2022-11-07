Пять спектаклей театров Краснодара вошли в лонглист «Золотой маски»

Новый театр кукол выдвинут на «Золотую маску». Фото: сайт театра.

Пять постановок государственных и частных театров Краснодара вошли в лонглист Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» как самые заметные спектакли сезона 2021/2022.

В течение года два экспертных совета премии посмотрели в театрах и на видео 1046 спектаклей из более чем 130 городов России и отобрали в список номинантов премии 81 спектакль и 67 театров.

В номинации «Драматический театр и театр кукол» представлены сразу две работы Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького: «Записки из Мертвого дома» по Федору Достоевскому режиссера Дмитрия Егорова и шекспировская драма «Ромео и Джульетта» Константина Солдатова.

В этой же номинации на премию претендует триптих «Сказки Гримм», поставленный режиссером Александром Янушкевичем в Новом театре кукол КМТО «Премьера», и интерактивный спектакль «Невидимый Краснодар» Юрия Квятковского в частном «Одном театре».

В категории «Музыкальный театр» на премию номинирована опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов», поставленная в Музыкальном театре режиссером Ольгой Ивановой.

Имена лауреатов будут объявлены на церемонии вручения премии, которая состоится 22 апреля 2023 года на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в Москве.