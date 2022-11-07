Жители Краснодара хотели бы получать по 180 тысяч в месяц

Рейтинг зарплаты по городам

Эксперты сервиса по поиску работы провели опрос и узнали, какую зарплату для счастья хотят жители городов с населением от 500 тысяч человек. Запросы краснодарцев стали не самыми высокими.

Возглавили рейтинг жители Москвы, им необходимо зарабатывать по 250 тысяч в месяц. Чтобы чувствовать себя счастливыми, жителям Ростова-на-Дону нужно 205 тысяч в месяц. Во Владивостоке, Екатеринбурге, Красноярске и Тюмени хотят по 200 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 197 тысяч, в Хабаровске и Новосибирске - по 195 тысяч.

А вот жителю Краснодара, по сравнению с запросами выше, нужно не так уж много – 180 тысяч рублей в месяц. Причем в апреле эта сумма была 167 тысяч рублей.

В среднем по России уровень хорошей зарплаты оценивают со 190 тысяч рублей до 205 тысяч рублей.