РНКБ выдал кредиты на ипотеку с господдержкой для семей с детьми на 1,5 млрд рублей

С начала 2022 года банк РНКБ выдал кредиты в рамках государственной программы льготного кредитования "Семейная ипотека" на сумму около 1,5 млрд рублей. Отметим, что Правительство Российской Федерации продлило действие программы «Семейная ипотека» - теперь действие программы распространяется на семьи, где ребёнок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. При этом заключить кредитный договор можно до 1 июля 2024 года. Таким образом, еще больше семей с детьми смогут улучшить жилищные условия при помощи данной программы.

В РНКБ доля заявок на кредит в рамках "Семейной ипотеки" в 2022 году составляет 41% от общего количества заявок на ипотеку с господдержкой. Также на сегодняшний день банк одобрил заявки на получение кредитов по данной программе на сумму 8,8 млрд рублей. Средняя согласованная сумма кредита по данной программе составляет 4.6 млн рублей. При этом в 2022 году более 30% кредитов по программе "Семейная ипотека" выданы на приобретение двух- и трехкомнатных квартир.

В рамках госпрограммы "Семейная ипотека" клиенты могут оформить кредит по льготной ставке от 5% годовых на весь срок кредитования. Срок кредита - до 25 лет. При этом можно приобрести не только строящиеся квартиры, но и готовое жилье у застройщика. Кроме того, кредит по данной программе можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или для покупки земельного участка и строительства индивидуального жилого дома. Договоры на строительство должны быть заключены с подрядчиками - организациями или ИП.

В регионах максимальная сумма кредита по программе составляет 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области — 12 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – 15%, его можно оплатить в том числе за счет средств материнского семейного капитала. Подробнее с условиями программы "Семейная ипотека" можно ознакомиться на официальном сайте банка.