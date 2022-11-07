Очередь грузовиков на Керченскую переправу сократилась до 7 машин

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани ликвидировали очередь грузовиков на Керченскую переправу. По данным на утро 7 ноября, на парковке в поселке Ильич осталось лишь семь машин, четыре из которых везут продукты и товары первой необходимости. В течение недели там находилось от 40 до 150 фур.

- С 27 октября машины с неприоритетными грузами едут в Крым по альтернативному маршруту. На стоянке в Ильиче работают четыре волонтера, которые консультируют по всем вопросам. Развернут пункт обогрева, для водителей работает столовая, - сообщили в опрештабе.

Стоянки также развернуты возле станицы Старотитаровской и в Порту Кавказ, но они пустые. Другие парковки перевели в резерв.

Груз в Крым можно отправить по железной дороге. Кроме этого, фуры едут в Крым через Ростов-на-Дону и новые регионы России.

С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 26 694 пассажира, 15 649 единиц автотранспорта и 1021 железнодорожный вагон. Семью паромами, работающими на линии, выполнен 491 рейс.