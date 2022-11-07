Жители Кубани назвали основные качества хорошего руководителя Фото из архива КП

Жители Кубани назвали основные качества хорошего руководителя. Результаты опроса приводят эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, большинство сотрудников называют ключевым показателем умение разбираться в профессии и в сфере в целом. Особенно актуально это качество в отрасли строительства, управления персоналом и закупок.

Вторым основным показателем работники называют умение планировать рабочий процесс. Чаще остальных это качество упоминали специалисты отраслей транспорта и логистики, высшего менеджмента и продаж.

Почти 50% жителей Кубани считают важным в работе руководителя справедливость по отношению к сотрудникам и отсутствие любимчиков. Так считают работники транспортно-логистической сферы, медики, фармацевты, административный персонал и сотрудники сферы науки и образования.

Основными качествами сотрудники называют и умение воспринимать конструктивную критику, поддерживать работников в трудную минуту, высокий уровень культуры общения и решительность, эрудированность, приверженность четким регламентам.

Важно и наличие диплома о высшем образовании, творческий подход к задачам, а каждый десятый сотрудник считает, что руководитель должен быть «душой компании».

Сейчас большинство жителей Кубани оценивают начальство на 3,7 балла из 5. При этом работники в возрасте от 18 до 24 лет ставят руководителям оценку выше, чем сотрудники от 55 лет и старше – 3,8 балла против 3,4 балла.