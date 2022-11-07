В районе Крымска открыли полностью отремонтированный участок трассы А-146

Фото: ФКУ «Черноморье»

Федеральные дорожники завершили укладку асфальта на участке трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский близ Крымска.

- С 107-го по 115-й км федеральной трассы был проведен капитальный ремонт: расширена проезжая часть, уложен асфальт, отремонтированы примыкания, переустроено наружное освещение, восстановлена система водоотведения, а также отремонтированы водопропускные трубы, автобусные остановки и тротуары, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Фото: ФКУ «Черноморье»

Кроме этого, к завершению подходит капремонт участка с 28-го по 35-й км А-146 в районе поселка Афипский. Сдача объекта запланирована на третью декаду ноября 2022 года.

Продолжаются работы в районе населенных пунктов Яблоновский, Ильский, Холмская. Дорожное управление прилагает все усилия, чтобы закончить и эти два участка до конца текущего года.

Деформации на подъезде к Краснодару будут устранять в 2023 году.