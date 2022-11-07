Промпредприятия Кубани с начала года реализовали продукцию на 345 млрд рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Промпредприятия Кубани с начала года реализовали продукцию на 345 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что объем отгрузки продукции вырос на 14,2%. Высокие показатели отмечены среди производств стройматериалов, химических веществ, металлических изделий, резины, бумаги, пластмассовых и бумажных изделий.

Пятерку лидеров-муниципалитетов по объему отгрузки открывает Абинский район – здесь производства реализовали продукцию на более чем 73,1 миллиарда рублей.

Второе место занимает Краснодар – 48,3 миллиарда рублей, на третьей позиции разместился Новороссийск – 42 миллиарда, на четвертой - Белореченский район с 27,4 миллиарда рублей. Пятое место занимает Тимашевский район с показателем в 14,2 миллиарда рублей.

- Индекс промпроизводства, при формировании которого учитываются в том числе показатели предприятий топливно-энергетического комплекса и пищевой промышленности, по краю составил за три квартала этого года 97,5%, - отметил и.о. руководителя департамента промышленной политики Кубани Владимир Мостовой. - Меры поддержки, принятые в крае, позволили избежать глубокого падения в нашей отрасли, нарастить производство продукции в пяти из шести ключевых отраслей промышленности.

Уточняется, что с начала года мерами поддержки воспользовались около 400 производств региона.

- Это в два раза больше, чем за весь прошлый год, - добавил Владимир Мостовой.