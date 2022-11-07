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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:36

За парты новой школы на Мамайке в Сочи сели 692 ученика

Школа рассчитана на 800 мест
Ангелина НАЗАРЧУК
Строительство высокогорной школы по нацпроекту длилось на протяжении двух лет. Фото: https://t.me/minkovaanna23

Строительство высокогорной школы по нацпроекту длилось на протяжении двух лет. Фото: https://t.me/minkovaanna23

В Сочи 7 ноября впервые за парты новой школы на Мамайке сели 692 ученика. Строительство высокогорной школы по нацпроекту длилось на протяжении двух лет. Учебное заведение рассчитано на 800 мест.

- Участок площадью три гектара очень сложный по геологии и рельефу, поэтому 8 учебных корпусов школы №19, рассчитанной на 800 учащихся, и спортивный хаб построены в разных уровнях. Здания связаны между собой переходными галереями, - рассказала в своем Telegram-канале заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

К слову, школа на Мамайке является самой многонациональной в крае. Здесь учатся дети 68 национальностей.

По словам Анны Миньковой, во время летних каникул восьмой корпус будет работать как оздоровительный круглосуточный лагерь. С территории школы есть свой выход на специально оборудованный детский пляж.