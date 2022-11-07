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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:42

Жители Майкопа за неделю лишились более 5 млн рублей из-за мошенников

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банка
Валерия ГОДОВНИКОВА
Жертвами аферистов стали 13 местных жителей

Жертвами аферистов стали 13 местных жителей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Майкопа за неделю лишились более 5 млн рублей из-за мошенников. Жертвами аферистов стали 13 местных жителей.

- Пять раз потерпевшими становились жители республиканского центра. По два заявления о мошенничестве поступило в ОВД Майкопского и Тахтамукайского районов, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Единичные случаи также зафиксированы в Красногвардейском, Гиагинском, Теучежском районах и в городе Адыгейске.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в республике не снижается количество телефонных мошенников. Злоумышленники используют самые ухищренные схемы, чтобы втереться в доверие к людям.