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НовостиЗдоровье7 ноября 2022 8:44

На Кубани за сутки выявили 31 новый случай заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту два года
Светлана ОВДЕЙ
С выздоровлением за сутки выписаны 44 человека Фото из архива КП

С выздоровлением за сутки выписаны 44 человека Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 31 новый случай заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту два года, а самому старшему – 94. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре коронавирус подтвердился у 10 человек, в Динском районе – у 5, в Тимашевском – у 4. По два положительных результата получено в Армавире, Новороссийске, и Кавказском муниципалитете.

По одному пациенту прибавилось в Сочи, Гулькевичском, Красноармейском, Мостовском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два человека. Тем временем с выздоровлением выписаны 44 пациента.