Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в ДТП с КамАЗом погибла 29-летняя водитель легковушки. Еще три пассажира пострадали, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла накануне, 6 ноября, в Успенском районе. Предварительно, ближе к 18:15 водитель КамАЗ 53212 ехал по второстепенной дороге. Подъезжая к трассе Р-217 «Кавказ», он не пропустил автомобиль Lada Vesta - легковушка, проезжавшая по главной дороге, столкнулась с большегрузом.

В результате в аварии погибла 29-летняя водитель Lada. Троих пассажиров легковушки с травмами госпитализировали.

- Все обстоятельства ДТП выясняются, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что школьник, его отец и бабушка погибли в ДТП с грузовиком в Новокубанском районе. Легковушка вылетела под фуру на красный сигнал светофора.