Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

Жителю Кубани дали 3,8 года колонии за обещание стать посредником при передаче взятки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, житель Тихорецкого района ранее проходил службу в правоохранительных органах и был знаком с системой. Подсудимый узнал, что на его знакомого завели уголовное дело, и предложил помощь. Он рассказал о больших связях, возможности дать взятку за увод от ответственности и предложил стать посредником. Нужно было передать два миллиона рублей.

- Мужчина, понимая, что действия подсудимого носят незаконный характер, обратился в УФСБ России по Краснодарскому краю. В марте 2020 года сразу после того, как фигурант получил от своего знакомого оговоренную сумму для дальнейшей передачи в качестве взятки, он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде мужчина вину не признал. Он заявил, что брал деньги для оказания ему помощи адвокатами. Суд же признал его виновным и назначил 3 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимого также оштрафовали на два миллиона рублей.

- Приговор был обжалован, однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.