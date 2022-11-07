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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:23

Парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы в Сочи благоустроили на 70%

Работы ведутся по нацпроекту
Ангелина НАЗАРЧУК
Парк благоустроят до конца ноября 2022 года. Фото: администрация региона

Парк благоустроят до конца ноября 2022 года. Фото: администрация региона

В Сочи парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы благоустроили на 70%. Рабочие уже завершили монтаж бассейна. Также на территории парка появились небольшие архитектурные формы, установили деревянную мебель и оборудовали зону для воркаута. В парке появились новые светильники и зеленые насаждения. На данный момент рабочие укладывают брусчатку.

— Дизайн-проект этой зеленой зоны в Сочи в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его реализацию город получил из федерального бюджета свыше 56 миллионов рублей, — рассказал глава администрации Лазаревского внутригородского района Сочи Олег Бурлев.

Кстати, парк разделят на несколько зон. Здесь появится морская площадь, сад культуры, зона аттракционов и зеленый сад. Парк благоустроят до конца ноября 2022 года.