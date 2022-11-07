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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:31

Дельфины устроили шоу для туристов в море у берегов Сочи

Люди на яхте смогли запечатлеть шоу млекопитающих
Ангелина НАЗАРЧУК
Очевидцам удалось запечатлеть невероятные кадры с Черного моря.

Очевидцам удалось запечатлеть невероятные кадры с Черного моря.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи туристы часто встречают дельфинов в море. Млекопитающие не боятся проплывать рядом с людьми или судном. Очередная стая дельфинов устроила шоу для отдыхающих на яхте. Очевидцам удалось запечатлеть невероятные кадры с Черного моря.

Во время прогулки на яхте туристов сопровождала стая дельфинов. Млекопитающие показали «зажигательный танец». Увиденное стало для людей на судне настоящим сюрпризом.

Зрители пришли в восторг от дельфинов, которых им посчастливилось увидеть своими глазами. Также восхищались китообразными и пользователи сети: «Роскошные какие», «Какая красота. Слов нет», «Артисты. Прямо на публику играют».