В Майкопе при пожарах за сутки погибли 3 человека

В 00:39 и 00:47 поступили сообщения о пожарах в частном и многоквартирном доме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе 6 ноября зарегистрировано два пожара в жилых постройках. В 00:39 и 00:47 поступили сообщения о пожарах в частном и многоквартирном доме. Об этом сообщили в МЧС Адыгеи.

Из квартир многоэтажного дома эвакуировали местных жителей. На улицу вывели 30 человек.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в результате возгорания погибли 3 человека. По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения эксплуатации печного отопления в одном случае. В другом - неосторожность при курении.