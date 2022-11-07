Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 9:41

В Майкопе при пожарах за сутки погибли 3 человека

В городе загорелось сразу два дома
Валерия ГОДОВНИКОВА
В 00:39 и 00:47 поступили сообщения о пожарах в частном и многоквартирном доме

В 00:39 и 00:47 поступили сообщения о пожарах в частном и многоквартирном доме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе 6 ноября зарегистрировано два пожара в жилых постройках. В 00:39 и 00:47 поступили сообщения о пожарах в частном и многоквартирном доме. Об этом сообщили в МЧС Адыгеи.

Из квартир многоэтажного дома эвакуировали местных жителей. На улицу вывели 30 человек.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в результате возгорания погибли 3 человека. По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения эксплуатации печного отопления в одном случае. В другом - неосторожность при курении.