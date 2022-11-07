Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Житель Краснодара из ревности украл у бывшей девушки 30 тысяч рублей. Подозреваемого парня задержали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в квартире по улице имени Симиренко. Как рассказала хозяйка, кто-то проник в жилье и забрал 30 тысяч рублей. Позже полицейские задержали подозреваемого – 26-летнего бывшего возлюбленного живущей в квартире девушки.

- В отделе полиции мужчина признался в содеянном и пояснил, что проник в квартиру путем отжима окна, а похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Поводом для кражи, по словам самого задержанного, стала ревность к бывшей девушке. На парня уже завели уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.