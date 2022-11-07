В Адыгее в рамках акции «Добро в село» обследовали около 700 пациентов

За 7 месяцев специалисты совершили выезд в 28 населенных пунктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее продолжает проходить акция «Добро в село». Очередной выезд специалистов совместно со студентами-медиками прошел для жителей аула Тауйхабль Теучежского района. Все желающие смогли пройти скрининговые обследование. Из 20 человек, повышенное артериальное давление выявили у 10 пациентов, повышенный индекс массы тела у 17 человек, из числа обследованных 3 человека были направлены к кардиологу, и эндокринологу.

Всего в рамках акции за 7 месяцев специалисты совершили выезд в 28 населенных пунктов и обследовали порядка 700 человек.

- Все желающие смогли пройти скрининговые обследование, включающее: измерение артериального давления, роста, веса, индекса массы тела, лабораторные исследования крови. Также пройти обследование на «Кардиовизоре», получить консультацию терапевта, узнать о наличии имеющихся факторов риска, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Завершить данную акцию планируют до конца осени этого года. 10 ноября врачи, студенты и волонтеры посетят жителей аула Псекупс Тахтамукайского района. А 17 ноября окажут помощь жителям аула Кошехабль.