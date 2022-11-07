До 25 ноября в Краснодаре планируют выдать еще около 6 тысяч саженцев Фото: krd.ru

Около 8 тысяч саженцев раздали на осеннем этапе акции «Краснодар - 10 тысяч деревьев». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Осенний этап акции стартовал 27 октября. За это время депутатам городской Думы, администрациям внутригородских округов, общественным организациям и управляющим компаниям передали около 8 тысяч саженцев ивы, клена, катальпы, липы, гибискуса, бересклета, бирючины, дерна белого.

Выдавать деревья и кустарники продолжат до 25 ноября. За этот период планируют раздать еще около 6 тысяч саженцев. Напомним, вместе с растениями жители Краснодара получают рекомендации от специалистов по их высадке и уходу.

- По факту в этом году будет выдано 25 тысяч саженцев - достаточно большая цифра. Важно не просто эти саженцы раздать, но и проконтролировать, как и где высажены эти деревья и кустарники, организованы ли работы по уходу за ними, - отметил на еженедельном аппаратном совещании и.о. главы краевого центра Максим Слюсарев.