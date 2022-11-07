Экопромышленный парк построят в Краснодарском крае. В регионах страны планируют создать восемь пилотных парков. Постановление о порядке предоставления субсидии на проекты и строительство подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Экопромышленные парки, в частности, создадут в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областях. Строительство запланировано в 2022–2024 годах. Всего в текущем году на это отведено более 900 миллионов рублей.

Средства позволят начать проектирование парков, изыскательные работы и строительство. На выбранных участках оборудуют новые производства, в том числе по переработке шин, пластика, химических отходов. А на предприятиях создадут новые рабочие места и освоят выпуск востребованной на рынке продукции.

- Планируется, что предприятия - резиденты экопромпарков смогут суммарно перерабатывать более 850 тысяч тонн отходов в год, - говорится на сайте Правительства РФ.

После запуска экопромышленные парки получат новые меры господдержки - компенсацию части затрат управляющим компаниям на создание объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры и зданий для размещения резидентов.