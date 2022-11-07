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НовостиОбщество7 ноября 2022 11:11

В полицию Адыгеи за выходные поступило более 400 сообщений о происшествиях

Выявлено 861 нарушение правил дорожного движения
Валерия ГОДОВНИКОВА
По данным МВД, было зарегистрировано 9 преступлений

По данным МВД, было зарегистрировано 9 преступлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 400 сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано 9 преступлений. Четыре из них удалось раскрыть.

- Выявлено 13 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок. У жителей Адыгеи два раза изымались наркотические средства. Задержан один подозреваемый, находившийся в розыске, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в республике за этот период зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека погибли и четыре - пострадали.

Кроме того, задержаны 13 пьяных водителей. А также в отношении 45 пешеходов составили административные протоколы. Они переходили дорогу в месте, непредназначенном для этого.